NFL podría volver al Santiago Bernabéu por dos años más

El fútbol americano sigue echando raíces en Europa y este sábado 24 de enero se filtró que la National Football League (NFL) acordó realizar más partidos en España, los cuales tendrían al Estadio Santiago Bernabéu como sede, luego del éxito de la temporada 2025.

Madrid, nuevo destino estratégico de la NFL

Según el medio estadounidense The Athletic, la línea de deportes de The New York Times, este movimiento forma parte de la estrategia de internacionalización de la NFL, que busca conectar con nuevas audiencias en mercados europeos de alto crecimiento. Asimismo, desde España aseguran que el contrato en el Bernabéu será por los años 2026 y 2027 hasta el momento.

La temporada 2025 la NFL realizó partidos en varias ciudades icónicas: Sao Paulo (Brasil), Dublín (Escocia), Londres (Reino Unido y que albergó tres partidos), Berlín (Alemania) y Madrid (España). Para 2026 se añadirán a la lista Melbourne (Australia) y Río de Janeiro (Brasil).

¿Cuáles fueron los equipos que jugaron en el Bernabéu?

Los Miami Dolphins se impusieron ante los Washington Commanders por marcador de 16-13 en tiempo extra y asistieron 78.610 espectadores. Aunque ninguna de las partes ha confirmado nada, el partido se volvería a disputar en noviembre para aprovechar la fecha FIFA de selecciones.