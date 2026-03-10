Champions League: Estos fueron los resultados de este martes

Suscríbete a nuestros canales

La acción regresó a la Champions League con el inicio de los octavos de final y sus cuatro primeros duelos, que han abonado el camino para el resto de la jornada este miércoles 11 de marzo.

Galatasaray y Liverpool iniciaron el recorrido en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, hogar del cuadro turco, en la que pudieron sacar el mejor resultado ante la entidad inglesa (1-0). El tanto del triunfo lo puso Mario Lemina (7').

Posteriormente, llegaron la serie de goles a los partidos con la goleada del Atlético de Madrid al Tottenham (5-2), tras doblete de Julián Álvarez (15' y 55'), más los tantos de Marcos Llorente (6') y Robin Le Normand (22'.

A su vez, Bayern Múnich también se despachó en una fiesta de goles, después de anotar hasta seis dianas en la casa de Atalante (1-6) y dejar casi sentenciada la serie.

Champions League: Barcelona salvó el empate en el último suspiro

Uno de los partidos más seguidos de la fecha fue el que protagonizó el FC Barcelona en su visita al Nescastle, en el St. James Park, y que dejó paridad casi de principio a fin.

Justamente, los dirigidos por Hansi Flick pudieron salvar en el último suspiro un empate a un tanto, cuando ya muchos azulgranas se mentalizaban en la idea de buscar la remontada en el Spotify Camp Nou.

Los goles en el partido llegaron al cierre de las acciones; primero por el lado de los locales con Harvey Barnes al 86', para que luego llegara un penal para Barcelona en el tiempo agregado, luego convertido por Lamine Yamal al 90+6.

Finalmente, la ida de los octavos de final de Champions League continuará este miércoles 11 de marzo con los partidos entre Leverkusen-Arsenal, PSG-Chelsea, Bodo-Sporting y Madrid-City.