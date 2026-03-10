¿Quién es Antonín Kinský? El portero de los dos errores surrealistas ante el Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League está de vuelta y para entrar a la fase cumbre del torneo, nada más y nada menos que los octavos de final de esta edición 2025-26. Este martes 10 de marzo están en acción los cuatro primeros duelos, en los que el duelo Atlético-Tottenham se ha llevado los reflectores por la surrealista actuación de Antonín Kinský.

El guardameta checo de 22 años de edad estaba en su primer partido como titular en esta Liga de Campeones y las cosas no salieron de la forma más esperada para él, mucho menos para los suyos.

La decisión del entrenador Igor Tudor de ponerlo en lugar del acostumbrado como titular, Guglielmo Vicario, sorprendió a propios y extraños; más después de que dos errores suyos le costaran la caída de su valla.

El primero de fallos se dio en el primer tanto de los colchoneros, en los que dejó corto un pase en salida y fue interceptado por Julián Álvarez que asistiría a Marcos Llorente al minuto 6'. Luego, sería el propio argentino el que se benefició de otra equivocación, directamente al dejarle el balón al delantero para una placida definición.

Antonín Kinský señalado por Tudor

Con estos fallos en el tintero, solo 17 minutos duró su oportunidad en el torneo más importante en Europa a nivel de clubes, tras su sustitución por el mencionado Vicario.

Su marcha del campo se dio entre el reconocimiento de sus compañeros, que intentaron darle ánimo en todo momento, después de la catastrófica participación en el primer tiempo, que finalizó 4-1 para el Atlético en Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En el caso de Antonín Kinský solo tenía dos participaciones en la campaña, que se dieron EFL Cup; del resto su suplencia era una máxima en este curso.