Clásico Mundial: Cal Raleigh "calma las aguas" sobre su polémica con Randy Arozarena

La jornada del pasado lunes enfrentó a las selecciones de Estados Unidos y México en un duelo esperadísimo de este Clásico Mundial de Beisbol 2026. Pero más allá del resultado (5 a 3) que favoreció al conjunto norteamericano, el momento más viral de la noche lo protagonizaron Cal Raleigh y Randy Arozarena.

Y es que durante el partido, justo cuando iba a tomar su primer turno al bate, el jardinero de origen cubano intentó saludar al receptor, pero este optó por no estrecharle la mano, lo que generó un momento incómodo que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Al término del compromiso, Randy Arozarena expresó en una entrevista su molestia con Cal Raleigh, quien de hecho es su compañero en los Marineros de Seattle. "Ese ‘good to see you’ que me dijo que se lo meta por el cul*", comentó.

Raleigh responde

Ya con la situación un poco más calmada durante este martes, el periodista Daniel Kramer se contactó vía Facetime con Raleigh, quien le confesó que se comunicó con Arozarena, así como con Dan Wilson (manager de Seattle), después de la polémica del lunes por la noche.

"No hay problema. Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando volvamos a Seattle, es mi hermano. Es de la familia", señaló el receptor norteamericano.

Estados Unidos cerrará su participación de la primera ronda del Clásico Mundial este martes, cuando se enfrente a la Selección de Italia. Por su parte, México hará lo propio contra los europeos el próximo miércoles, en lo que será un duelo crucial para tratar de avanzar a cuartos de final.