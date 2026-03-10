Randy Arozarena explota contra Cal Raleigh tras negarle saludo

Suscríbete a nuestros canales

México sufrió una dolorosa derrota (5x3) en la jornada de este lunes 9 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos, quien se montó en el primer lugar del Grupo B con paso perfecto de tres victorias. La derrota no solo frenó la racha de dos victorias consecutivas del conjunto mexicano, sino que también complicó sus opciones de clasificación a los cuartos de final.

Más allá del resultado, uno de los momentos más comentados del encuentro fue el tenso cruce entre Randy Arozarena y Cal Raleigh, quienes además comparten equipo en los Seattle Mariners. Durante el partido, Arozarena intentó saludar a su compañero, pero el receptor estadounidense ignoró el gesto, lo que generó un momento incómodo que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Después del encuentro, el jardinero mexicano no se guardó nada y lanzó duras declaraciones contra Raleigh. Arozarena expresó su molestia por lo ocurrido y aseguró que el jugador debería agradecer a Dios por tener buenos padres y por la educación que recibió, comentando además que los padres del receptor lo habían visitado en el hotel días antes y le habían mostrado su apoyo.

Arozarena explota con Cal Raleigh

Con los ánimos caldeados por una presentación complicada con el madero y el difícil revés en el Daikin Park, el patrullero de Seattle Mariners se destapó después del partido para arremeter contra su actual compañero de equipo en las Grandes Ligas.