Clásico Mundial: Jonathan Araúz denuncia al mánager de Panamá

La eliminación de Panamá en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 dejó una herida abierta. El altercado entre Jonathan Araúz pelotero con experiencia en MLB y el manager José Mayorga mostró la frustración del grupo. El infielder confesó lo ocurrido en el clubhouse panameño.

El conflicto estalló en el noveno inning contra Colombia, cuando el jugador no corrió una roletazo. Araúz explicó que, al volver al dugout, el mánager respondió con insultos: "Digo algo, él tiene una reacción donde él me responde a mí. Nunca lo mencioné, él se lo tomó para él".

La tensión escaló rápidamente cuando el estratega panameño pasó del intercambio verbal al contacto contra el ex Grandes Ligas. Jonathan denunció que recibió un empujón del mánager mientras intentaba exigir respeto: "Él se me abalanza, me empuja, mientras yo exijo respeto".

José Mayorga con polémica actitud en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La derrota contra Puerto Rico fue el detonante de la crisis interna en el equipo panameño. Jonathan Araúz denunció que, mientras el país sufría, el mánager José Mayorga se mostraba sonriente en el dugout. Esta actitud fue interpretada como una falta de respeto hacia los jugadores.

El conflicto escaló tras la eliminación ante Colombia, donde la tensión acumulada explotó en violencia física. Las críticas sobre el manejo de Mayorga no tardaron en aparecer, señalando su falta de agresividad táctica. El béisbol panameño cierra así un torneo marcado por la polémica.

El infielder panameño cuestionó la autoridad de su estratega ante la falta de agresividad en el juego. Para Araúz, la falta de decisiones contundentes del staff técnico no fue clara en un torneo corto marcado por los detalles. Esas situaciones los llevó a tener malos resultados y mucha polémica.

Panamá y su balance en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección de Panamá dejó un sabor amargo tras perder tres encuentros por la mínima diferencia. Las derrotas ante Cuba, Puerto Rico y Colombia demostraron que el equipo compitió, pero careció de agresividad. El desastre de Panamá no fue por nivel, sino por falta de contundencia.