Oneil Cruz y Junior Caminero: Poder dominicano puro en el Clásico Mundial

La ofensiva de la República Dominicana ha dejado claro por qué es considerada una de las más temibles del mundo. En el marco del Clásico Mundial de Béisbol 2026, dos nombres han acaparado los radares del sistema Statcast por la violencia de sus conexiones: Oneil Cruz y Junior Caminero.

Hasta el momento, Cruz y Caminero dominan el registro de los cuadrangulares más potentes del torneo desde 2023, estableciendo una nueva vara medida en millas por hora.

El radar de Oneil Cruz: Un espectáculo de velocidad

El campocorto de los Pittsburgh Pirates, Oneil Cruz, ha convertido el cajón de bateo en una zona de impacto de alta velocidad. El pasado viernes, Cruz despachó un tablazo ante Nicaragua que salió de su madero a una velocidad de 116.8 MPH, proyectándose a 450 pies de distancia. No conforme con eso, apenas ayer volvió a castigar la pelota con un impacto de 115.8 MPH, reafirmando que su fuerza es una constante y no una casualidad.

Junior Caminero: El relevo del trueno

A la par del gigante de Nizao, el joven prospecto de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, también ha reclamado su lugar en la historia. El domingo, durante el duelo frente a los Países Bajos, Caminero conectó un vuelacercas que alcanzó las 115.8 MPH, igualando la segunda marca más alta registrada en las últimas dos ediciones del certamen.