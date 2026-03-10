¡Histórico! Estados Unidos rompe el maleficio ante México en el Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

En una noche cargada de tensión y simbolismo, la selección de Estados Unidos ha logrado lo que parecía una misión imposible durante las últimas dos décadas: derrotar a su eterno rival, México, en el escenario del Clásico Mundial de Béisbol (WBC). Con una victoria de 5-3 en el Daikin Park de Houston, el conjunto estadounidense rompió una racha negativa que se extendía desde la edición inaugural del torneo en 2006.

Desde aquel primer encuentro hace 20 años, México se había convertido en la "bestia negra" de las barras y las estrellas en este certamen, acumulando tres victorias consecutivas que pesaban en el historial del Clásico. Sin embargo, la edición de 2026 ha marcado el fin de esa hegemonía tricolor.

El madero de Judge y el brazo de Skenes

La victoria estadounidense se cimentó en una tercera entrada explosiva. El capitán y figura de los Yankees, Aaron Judge, desató la euforia con un cuadrangular de dos carreras que rompió el celofán. Poco después, el joven prospecto Roman Anthony amplió la ventaja con un imponente vuelacercas de tres carreras ante los envíos de Jesús Cruz, colocando una losa de 5-0 que resultaría definitiva.

Desde el montículo, el as Paul Skenes cumplió con creces las expectativas. El derecho lanzó cuatro entradas de pura dominancia, permitiendo apenas un imparable y recetando siete ponches, anulando por completo a la ofensiva mexicana en la primera mitad del encuentro.

Resistencia mexicana y cierre dramático

Fiel a su estilo, el equipo mexicano no bajó los brazos. Jarren Duran, figura de los Red Sox, cargó con la ofensiva tricolor al conectar dos cuadrangulares solitarios que recortaron distancias y pusieron a prueba el bullpen local.

El dramatismo llegó a su punto máximo en la novena entrada, cuando México logró poner la carrera del empate en el plato. No obstante, Garrett Whitlock mantuvo la calma y obligó a Alek Thomas a batear un rodado para el out final, sellando así un triunfo que no solo pone a Estados Unidos con marca perfecta de 3-0 en el Grupo B, sino que también exorciza los fantasmas del pasado.