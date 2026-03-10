¡Insólito! Laurel Park cancela su jornada del sábado por falta de inscritos

Suscríbete a nuestros canales

Como la "guinda del pastel" en el que podría ser su último año de existencia como hipódromo, las autoridades del Maryland Jockey Club notificaron que la jornada de este sábado 14 de marzo no se disputará en Laurel Park.

Esta suspensión marca un hito inusual en la era moderna del veterano circuito, que este año tiene la responsabilidad de albergar el Preakness Stakes (G1) —la segunda gema de la Triple Corona— mientras las instalaciones de Pimlico son reconstruidas desde cero.

Laurel Park sin carreras el sábado

De acuerdo con información replicada por diversos medios hípicos en Estados Unidos, la falta de inscripciones suficientes para completar la programación del sábado obligó al Maryland Jockey Club a trasladar la jornada para el domingo 15.

El entrenador líder Jamie Ness declaró a Blood-Horse que no recordaba una cancelación por falta de ejemplares. “No estoy seguro de por qué están teniendo dificultades, pero este año hemos tenido mucho mal tiempo y creo que muchos caballos se han retrasado en su entrenamiento”, apuntó.

Una de las posibles causas es la celebración del meeting especial de tres días en Colonial Downs con motivo del Virginia Derby, carrera que ofrece 300,000 dólares en premios y 50 puntos en la ruta al Kentucky Derby. De hecho, en 2025, Laurel Park tampoco tuvo actividad durante el fin de semana de dicho evento en Virginia.

Para este sábado, el libro de condiciones preveía 13 carreras sin eventos selectivos. Las competencias de grado regresarán el sábado 18 de abril con los stakes Weber City Miss y Federico Tesio ($150,000 c/u), además de los clásicos Henry S. Clark, Dahlia y King T. Leatherbury ($100,000 c/u).