En el marco de la tercera fecha del Clásico Mundial de Béisbol que se realizar entre el 5 y el 17 de marzo del presente año, en las sedes de Japón, Puerto Rico y Estados Unidos, este lunes, el jockey profesional venezolano Junior Alvarado, actual atleta Meridiano 2025 fue el invitado especial en el Ioan Depot Park de Miami donde se realizó el encuentro entre Venezuela y Nicaragua.

El jockey venezolano Junior Alvarado, doble coronado de la temporada 2025 en el turf de Estados Unidos y Atleta Meridiano 2025 fue el invitado especial de la organización del estadio previo al encuentro entre la selección de Venezuela y la novena de Nicaragua por la tercera fecha del grupo D donde al final, el conjunto venezolano derrotó por blanqueo de cuatro carreras por cero a los nicaragüenses y mantuvieron el invicto en tres presentaciones hasta los momentos.

Alvarado, quien viene de ganar el pasado fin de semana el Hillsborough Stakes G2 con la yegua Destino’ D Oro para el entrenador Brax Cox, tiene un comienzo de año con 26 carreras ganadas de 165 que ha participado y es el primer jockey venezolano que ha sumado los $2 millones de dólares en dinero producido.

La novena venezolana logró su tercer triunfo con la presencia del actual ganador del Kentucky Derby y el Belmont Stakes G1 con el ejemplar reconocido como tresañero del Año y Caballo del Año por los Premios Eclipse y el cual está pronto a debutar en la temporada 2026.

El jugador más valioso del encuentro fue el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., al batear de 3-3 con boleto, dos carreras anotadas y par de remolcadas.