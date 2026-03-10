CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Mira los juegos que se llevarán a cabo este martes

Japón cerrará su accionar en la fase de grupos

Por

Meridiano

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 11:54 pm
Clásico Mundial: Mira los juegos que se llevarán a cabo este martes
FOTO: CORTESÍA
La fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol está llegando a su etapa final y aunque la lista de juegos a disputarse se reducirá, igualmente hay choques interesantes. Por ende, te mostraremos la lista de desafíos que se llevarán a cabo en este martes, 10 de marzo.

NOTAS RELACIONADAS

Exactamente serán ocho las selecciones que verán, después de varios días contando, al menos, con 14 en play. No obstante, ya varias franquicias completaron sus cuatro choques de la etapa inicial.

Juegos para este martes en el Clásico Mundial:

- República Checa vs Japón 6:00am

- Israel vs Países Bajos 7:00pm

- Canadá vs Puerto Rico 7:00pm

- Italia vs Estados Unidos 9:00pm.

Lunes 09 de Marzo de 2026
