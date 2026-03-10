Hipismo

¡Indomables! Javier Castellano y Junior Alvarado imponen su ley en los Stakes del fin de semana

Los fustas venezolanos brillan en Tampa Bay Downs y Gulfstream Park, sumando victorias de grado que los consolidan en la élite del hipismo mundial

Por

Saúl García
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 08:23 pm
El pasado fin de semana del 7 y 8 de marzo fue una auténtica exhibición de talento para el hipismo venezolano en los Estados Unidos. Javier Castellano y Junior Alvarado se convirtieron en los protagonistas absolutos al conquistar pruebas selectivas de alto nivel, reafirmando su estatus de estrellas en la Ruta al Kentucky Derby y en los principales clásicos de la nación.

Javier Castellano: Doblete de Stakes en Tampa Bay

El "Maestro" Javier Castellano dictó cátedra en el óvalo de Tampa Bay Downs. Su victoria más resonante llegó el sábado 7 de marzo en el Tampa Bay Derby (G3) sobre los lomos de The Puma. Bajo la tutela del criollo Gustavo Delgado, Castellano ejecutó un remate magistral para sumar 50 puntos vitales hacia Churchill Downs.

                 

No conforme con la hazaña en la ruta al Derby, Castellano selló un fin de semana soñado al imponerse también en el Columbia Stakes. En esta oportunidad, condujo con precisión al ejemplar Alpyland, presentado por el prestigioso entrenador Mark Casse, demostrando su versatilidad para ganar con los establos más importantes del circuito.

                 

Junior Alvarado: Victoria de Grado en el césped

Por su parte, el barquisimetano Junior Alvarado demostró por qué es uno de los jinetes más efectivos en pruebas de aliento. El sábado 7, Alvarado se lució en Tampa al conducir a la yegua Destino d'Oro a un triunfo electrizante en el Hillsborough Stakes (G2T). Con una monta quirúrgica, el venezolano dominó la grama para asegurar este importante clásico de grado, manteniendo su racha ganadora en la temporada 2026.

              

Resumen de Victorias en Stakes (7-8 de marzo)

Fecha

Jinete

Ejemplar

Carrera (Grado)

Hipódromo

07 de marzo

Javier Castellano

The Puma

Tampa Bay Derby (G3)

Tampa Bay Downs

07 de marzo

Javier Castellano

Alpyland

Columbia Stakes

Tampa Bay Downs

07 de marzo

Junior Alvarado

Destino d'Oro

Hillsborough Stakes (G2T)

Tampa Bay Downs

