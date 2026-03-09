SPB

SPB: Este es el jugador Más Valioso de la primera semana de acción

El jugador de la selección nacional viene con buen ritmo desde México 

Neyken Vegas
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 07:55 pm
SPB: Este es el jugador Más Valioso de la primera semana de acción
FOTO: CORTESÍA
Desde bien temprano Michael Carrera comenzó a cumplir sus promesas con el quinteto de Spartans de Distrito Capital, su nuevo equipo y en la primera semana del campeonato regular 2026 fue seleccionado como el Jugador Más Valioso.

Desde que se unió a los espartanos en la pretemporada, el jugador de la selección nacional manifestó que estaba dando lo mejor de sí, para retribuirle la oportunidad a este quinteto e inició de la mejor manera.

La campaña 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto tuvo su primera jornada el pasado sábado 7 de marzo y esa noche, Carrera calentó motores con 10 unidades en el lauro 82-66 contra Centauros de Bolívar.

Mientras que ya para el segundo desafío se mostró en otro nivel y fue el líder del triunfo sobre Guaqueríes de Margarita 88-83, tras acumular una increíble cifra de 29 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias.

Esas actuaciones del fin de semana, le dieron un registro general de 19.5 puntos por partido, 8.5 rebotes y tres asistencias; que lo llevaron a ser galardonado como el MVP de la primera semana del torneo.

Lo más notable del accionar de Michael, fue su porcentaje de 58%, tras acertar siete de 12 disparos de larga distancia. Aunado a eso, el ala-pivot registró 1.5 robos por juego, un notable rendimiento que puede deberse a que ya venía viendo acción en el baloncesto mexicano.

Lunes 09 de Marzo de 2026
