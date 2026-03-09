SPB: Este es el jugador Más Valioso de la primera semana de acción

Suscríbete a nuestros canales

Desde bien temprano Michael Carrera comenzó a cumplir sus promesas con el quinteto de Spartans de Distrito Capital, su nuevo equipo y en la primera semana del campeonato regular 2026 fue seleccionado como el Jugador Más Valioso.

Desde que se unió a los espartanos en la pretemporada, el jugador de la selección nacional manifestó que estaba dando lo mejor de sí, para retribuirle la oportunidad a este quinteto e inició de la mejor manera.

Michael Carrera calentó motores rápidamente:

La campaña 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto tuvo su primera jornada el pasado sábado 7 de marzo y esa noche, Carrera calentó motores con 10 unidades en el lauro 82-66 contra Centauros de Bolívar.

Mientras que ya para el segundo desafío se mostró en otro nivel y fue el líder del triunfo sobre Guaqueríes de Margarita 88-83, tras acumular una increíble cifra de 29 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias.

Estos números consagraron a Michael Carrera como el MVP:

Esas actuaciones del fin de semana, le dieron un registro general de 19.5 puntos por partido, 8.5 rebotes y tres asistencias; que lo llevaron a ser galardonado como el MVP de la primera semana del torneo.

Lo más notable del accionar de Michael, fue su porcentaje de 58%, tras acertar siete de 12 disparos de larga distancia. Aunado a eso, el ala-pivot registró 1.5 robos por juego, un notable rendimiento que puede deberse a que ya venía viendo acción en el baloncesto mexicano.