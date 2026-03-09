SPB: Luis Montero guía el segundo triunfo de Cocodrilos

Suscríbete a nuestros canales

Cocodrilos de Caracas tiene como misión regresar a la postemporada en esta campaña 2026 y en el comienzo de este campeonato, las cosas les están saliendo bastante bien con dos triunfos consecutivos en el primer fin de semana.

Los dirigidos por Alfredo Madrid superaron cómodamente a Centauros de Bolívar 91-82, en un encuentro que pudiste disfrutar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Resumen:

Los capitalinos disputaron su primer desafío en el gimnasio José Beracasa y marcaron la pauta desde el primer cuarto, donde limitaron a los visitantes a solamente 13 puntos, anotando ellos 22. Mientras que en el segundo periodo, sumaron 25 más, para irse al descanso con un score parcial de 47--33.

Para la segunda mitad del desafío, los capitalinos bajaron un poco la intensidad en defensa, pero mantuvieron el buen ritmo de cara al aro, luego de sumar 46 unidades en los últimos dos parciales y aceptar 49, para sellar su segunda victoria en días consecutivos en estas primeras de cambio.

Luis Montero fue el más destacado:

El MVP de la zafra 2024, Luis Montero, quiere registrar otro año brillante y ya consiguió su primer choque destacado, tras ser considerado el jugador más valioso de este encuentro.

El dominicano finalizó la noche con un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes. Además, sumó una asistencia, para guiar a los "Saurios" junto a Diego Colón (20 unidades) a obtener este buen resultado ante el quinteto del estado Bolívar.