MLS: Así fue el golazo de David Martínez ante Dallas

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de la MLS en 2026 trajo noticias para Venezuela. Sí, justamente porque uno de los representantes criollos en el torneo se hizo héroe para su equipo. Se trata de David Martínez, quien fue el protagonista de un auténtico golazo para la victoria de los suyos, LAFC.

El vinotinto fue titular con su conjunto, los Angeles FC, y se mantuvo en cancha hasta el minuto 80' del compromiso ante FC Dallas, cuando fue sustituido por Tyler Boyd.

Ahora bien, los focos principales estuvieron del lado del criollo en el 55' del encuentro cuando armó un disparo desde la frontal del área y de pierna zurda inalcanzable para el guardameta Michael Collodi.

El zapatazo no fue el primero que ya posee el extremo-volante nacional, porque en lo que llevamos del torneo estadounidense registra dos anotaciones y también pudo convertir un tanto en la Copa de Campeones Concacaf.

David Martínez pide a la Vinotinto

Esta versión estelar del venezolano coincide con un momento muy idóneo en el combinado nacional, ahora bajo el mando del entrenador Oswaldo Vizcarrondo, quien ha avisado que habrá una renovación de nombres en el seleccionado.

En esta etapa encajaría este nivel de Martínez, que puede jugar como mediocampista y también puede competir por un lugar en la zona ofensiva de La Vinotinto.

A su vez, David Martínez está en una etapa en la que aún no se le conoce su techo futbolístico, con solo 20 años de edad sobre su espalda y que permiten una progresión en su juego.