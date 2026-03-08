Marko conmueve al público con su más reciente anuncio de “El Desorden de Marko”

Suscríbete a nuestros canales

El influencer y comediante venezolano, Marko Pérez, sigue revelando sorpresas alrededor de su esperado reality digital “El Desorden de Marko”. En medio de los anuncios de celebridades y creadores de contenido que participarán en el proyecto, una historia inesperada se robó la atención del público.

Recientemente, el criollo publicó la experiencia de una joven prácticamente desconocida que, contra todo pronóstico, logró conseguir un lugar en el programa.

Se trata de Camila Cárdenas, una participante que no pertenece al mundo del entretenimiento y que, hasta hace poco, contaba con apenas 82 seguidores en Instagram. Sin embargo, su insistencia y determinación terminaron abriéndole la puerta a lo que muchos consideran una oportunidad única.

De 82 seguidores a “El Desorden de Marko”

La historia de Camila comenzó como la de miles de jóvenes que sueñan con abrirse camino en el mundo digital. A pesar de no tener una comunidad grande en redes sociales ni experiencia previa en el entretenimiento, decidió intentar ingresar al reality de Marko participando en el casting requerido.

Según relató, su deseo de participar fue recibido con escepticismo e incluso burlas por parte de personas cercanas, incluyendo algunos miembros de su familia. Pero lejos de rendirse, la joven insistió varias veces hasta lograr llamar la atención del equipo del programa.

El momento decisivo ocurrió durante uno de los recientes shows en vivo de Marko. Sin miedo a la exposición pública, Camila subió al escenario frente al público para explicar por qué quería formar parte del proyecto.

Aunque parte de la audiencia reaccionó con risas, el influencer venezolano escuchó atentamente su historia. La determinación de la joven terminó conmoviendo al creador de contenido, quien decidió darle el pase directo al reality.

El mensaje de Marko que se volvió viral

Tras anunciar su incorporación, Marko compartió el emotivo momento en sus redes sociales junto a un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Cuando te vayas a burlar de alguien, piénsalo dos veces, porque no hay sueño grande cuando verdaderamente tienes el valor de intentarlo”, escribió el comediante.

En el video publicado por el influencer, Camila aparece visiblemente emocionada agradeciendo la oportunidad. Con mucha emoción, dejó un mensaje para quienes siguen su historia.

“Nunca dejen de soñar porque los sueños sí se hacen realidad y hoy yo soy uno de ellos. ¡Apóyenme!”, expresó la joven tras recibir la noticia.

Su testimonio ha comenzado a circular en redes sociales, donde muchos usuarios han celebrado la decisión del influencer de apostar por alguien completamente nuevo en la industria y también se sumaron al #TeamCami.

¿Qué es “El Desorden de Marko”?

“El Desorden de Marko” es el nuevo reality digital creado por el también comediante, una apuesta que promete entretenimiento, convivencia y talento en un formato transmitido en vivo por YouTube.

El proyecto reunirá a 16 participantes, entre celebridades, creadores de contenido y personas anónimas, que convivirán durante una semana mientras enfrentan retos creativos y pruebas frente a la audiencia.

El público tendrá un papel clave en el desarrollo del programa, ya que podrá interactuar en tiempo real y ayudar a decidir quiénes avanzan en la competencia. Al final, cuatro participantes serán elegidos para protagonizar una nueva serie producida por el propio Marko.

Hasta el momento, los competidores confirmados son: