Día Internacional de la Mujer: Top 6 de venezolanas que marcaron pauta en las telenovelas

La televisión latinoamericana no se puede entender sin la influencia de sus actrices venezolanas. Durante décadas, Venezuela ha sido una potencia en la exportación de grandes actrices que han logrado un puesto en telenovelas internacionales

En este trabajo se destacan algunas de las mujeres venezolanas más influyentes de la televisión, cuyas carreras ayudaron a posicionar los 'culebrones' venezolanos en el mundo y también hacer respetar su nombre en la industria.

Mujeres venezolanas que triunfaron en las telenovelas

Gaby Espino

La criolla considerada una de las actrices venezolanas más populares en la televisión latinoamericana. Nació en Caracas y comenzó su carrera artística a finales de los años noventa, participando en producciones juveniles que rápidamente la llevaron a ganar reconocimiento.

Su gran salto a la fama llegó cuando protagonizó varias telenovelas exitosas que se transmitieron en distintos países. Con el tiempo, su carrera se consolidó en la cadena Telemundo, donde participó en producciones muy populares dentro del público latino.

Además de actuar, también se ha desempeñado como presentadora de televisión y figura mediática en redes sociales. El éxito de Gaby Espino se debe a su carisma frente a las cámaras y a su capacidad de interpretar distintos tipos de personajes.

Marjorie de Sousa

La actriz y modelo es otra de las venezolanas que ha dejado una huella importante en la industria de las telenovelas. Nació en Caracas y comenzó su carrera en el mundo del modelaje y los concursos de belleza antes de dedicarse por completo a la actuación.

Su talento le permitió participar en numerosas producciones televisivas que alcanzaron gran popularidad en América Latina y Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintas cadenas internacionales y ha interpretado tanto papeles de protagonista como de villana.

Marjorie de Sousa también ha sido una figura constante en la prensa de farándula debido a su presencia mediática y a su influencia dentro del entretenimiento latino.

Coraima Torres

Coraima Torres es considerada una de las actrices más emblemáticas de la televisión venezolana. Su carrera alcanzó gran reconocimiento en la década de 1990, cuando protagonizó varias telenovelas que tuvieron gran éxito internacional.

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es su capacidad para conectar con el público a través de personajes intensos y dramáticos, lo que la convirtió en una de las favoritas de los espectadores.

Con el paso de los años, su popularidad trascendió Venezuela y llegó a otros mercados televisivos, especialmente en países de América Latina.

Catherine Fulop

La estrella es una de las actrices venezolanas más reconocidas internacionalmente dentro del mundo de las telenovelas. Nacida en Caracas, comenzó su carrera artística tras participar en concursos de belleza, lo que le abrió las puertas a la televisión venezolana durante los años ochenta.

Su talento la llevó a protagonizar varias telenovelas exitosas que fueron transmitidas en distintos países de América Latina. Con el tiempo, su popularidad creció tanto que decidió continuar su carrera en Argentina, donde se consolidó como una figura del entretenimiento.

Allí ha trabajado como actriz, conductora de televisión y personalidad mediática. Gracias a su carisma, belleza y talento frente a las cámaras, Catherine logró ganarse un puesto en la industria internacional.

Lupita Ferrer

Lupita Ferrer es considerada una de las grandes leyendas de la televisión venezolana. Su carrera comenzó en la época dorada de las telenovelas, cuando Venezuela era uno de los países líderes en la producción de este tipo de programas.

A lo largo de su trayectoria protagonizó numerosas telenovelas que alcanzaron gran éxito internacional, convirtiéndose en un referente del género dramático. Su estilo de actuación intenso y su fuerte presencia en pantalla la hicieron destacar como una de las actrices más importantes de su generación.

Además de su trabajo en Venezuela, Ferrer también participó en producciones en otros países de América Latina y en Estados Unidos, lo que ayudó a consolidar su fama internacional y a posicionarla como una figura histórica de la televisión hispana.

Scarlet Ortiz

Scarlet es otra de las actrices venezolanas que ha logrado consolidar una carrera importante dentro del mundo de las telenovelas. Nació en Caracas y comenzó su trayectoria artística participando en concursos de belleza, algo que ha sido común entre muchas figuras del entretenimiento venezolano.

Su salto a la fama llegó cuando empezó a protagonizar telenovelas producidas por Venevisión, donde rápidamente se convirtió en una de las actrices favoritas del público. Gracias a su talento y presencia en pantalla, participó en producciones que se transmitieron en numerosos países de América Latina.

Con el paso de los años, Scarlet Ortiz amplió su carrera trabajando en mercados internacionales, especialmente en producciones del canal Telemundo. Allí interpretó personajes protagónicos que fortalecieron su reconocimiento dentro de la televisión hispana.