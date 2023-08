Coraima Torres regresa a las pantallas venezolanas: ¿Estará en una nueva novela?

Desde el pasado 17 de agosto, la primera actriz venezolana Coraima Torres, se encuentra en todas las salas del cine venezolano con la película "Amor en el aire", original del director Carlos Malavé y en la que comparte con su paisano Jean Paul Leroux.

Como parte de la promoción del largometraje, pudimos conversar con la criolla quien nos habló de la emoción que le generaba haber regresado a la actuación con un proyecto tan ambicioso como este, en el que encarna a Mariana, la exesposa del protagonista que busca ser la estrella del mundo del espectáculo que no logró ser.

"Estar nuevamente en las pantallas de Venezuela es un sueño. Vivir otra vez esa experiencia es gratificante y más si sé que seré vista en mi país", expresó la actriz que forma parte de esta producción colombo-venezolana.

Para nadie es un secreto, que muchos artistas que han salido del país se han estancado por no poder realizar lo que venían haciendo en su país, sin embargo, para 'la eterna Kassandra' ha sido todo lo contrario, pues logró obtener el reconocimiento que tenía desde que aún vivía y trabajaba en Venezuela.

"La transición para mí no fue fácil, pero afortunadamente he podido tener proyectos importantes como lo han sido "Géminis", "La Ley del Corazón 2" y "El señor de los Cielos", entre otros más que me dieron la oportunidad de seguir siendo reconocida fuera de Venezuela", añadió.

Asimismo, recalcó que su protagonismo en la novela Kassandra la ha mantenido hasta el sol de hoy en una posición importante, pues aunque el éxito ya tiene unos 30 años que salió al aire, aún hay muchas personas que le gritan o le escriben "Kassandraaaaaaa".

Coraima Torres en Kassandra

Este 2023 marcó un antes y un después en la televisión venezolana, y es que, después de siete años de pausa en las producciones, Venevisión junto a HispanoMedios lanzará en octubre una teleserie que tiene atento a todos los fanáticos de este tipo de proyectos. Para "Dramáticas", fueron convocadas importantes estrellas de nuestro país que marcaron pauta en la época dorada. ¿Pero qué pasó con Coraima?

Torres no fue convocada para esta producción, pero manifestó su felicidad por el regreso de los 'culebrones' a la pantalla. "Siempre será lindo ver a tantas estrellas reunidas en un trabajo como este y de verdad estoy feliz y agradecida que, en Venezuela se esté haciendo lo que acostumbrábamos a realizar hace años", comentó.

Entre tanto, la artista de 50 años reveló que de ser llamada a trabajar en Venezuela, lo haría sin pensarlo, pues para ella sería un honor pisar una vez más un estudio de grabación en Venezuela. "Reunirme con tantas estrellas, con quienes quizás no he tenido la oportunidad de trabajar sería emocionante. Y no sólo ellos, para mí también es importante convivir con ese equipo técnico que hace posible el trabajo", indicó, al mismo tiempo que confesó su deseo de trabajar junto a la gran actriz Caridad Canelón.

Caridad Canelón

Finalmente, la valenciana enfatizó que por los momentos no tiene más proyectos, pues este año decidió que su proyecto sería ella, luego de tener un año 2022 muy difícil, en el que se le juntó todo y no tuvo el tiempo para cuidarse de ella misma.

Recordemos que, en una reciente entrevista, informó que sufría de Fibromialgia, una afección que causa dolor muscular y sensibilidad en todo el cuerpo, lo que ocasionó que en diciembre del año pasado se enfermara de gravedad. Asimismo, sufrió la muerte de su hermana, su divorcio y comenzó a tener problemas en los pulmones