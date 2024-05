Más de $2.500 para los ganadores del 5y6 este domingo en La Rinconada

Como todos los domingos, en la jornada dominical de las carreras en el hipódromo La Rinconada, se volvió a jugar el juego del 5y6 nacional, en el marco de la tercera fecha del segundo meeting del 2024, y la reunión 19 del año.

Previo al inicio de las válidas del 5y6 nacional, el corrió la edición 21 del Clásico Gustavo Ávila (GI), en distancia de 1.600 metros, para yeguas de cuatro y más años, que tuvo la victoria de la cuatroañera Fast Sensations, del entrenador Ramón García Mosquera y conducida en el lomo por el joven profesional Hemirxon Medina.

Los seis de la fama

El juego de las mayorías inició con una sorpresa, tras el triunfo del ejemplar Candoroso, pensionado de Fernando Parilli Tota y conducido por el aprendiz del momento, José Alejandro Rivero, el cual pagó un monto de 269,74 a ganador, luego en la segunda, le tocó el turno a Soldado del Rey, presentado por Ramón García Mosquera, y montado por Jervis Alvarado, el cual pagó 35,72 a ganador, y dejó un tiempo de 74,1 en 1.200 metros.

La tercera de las válidas, logró la victoria la yegya Go Nanny Go, del trainer Yanir Hurtado y montada por el aprendiz Carlos Brito, la hembra pagó un dividendo de 159,24 a ganador, mientras que la primera de la Triple Apuesta, la obtuvo The King Zeus, pupilo de Riccardo D’Angelo, y conducido por el aprendiz Franklin Puello Jr. quien logra su primera victoria en su corta carrera en La Rinconada.

La quinta del 5y6 nacional, tuvo como adición, que se disputó el Clásico Juan Arias (GI), en distancia de 1.600 metros, para machos de cuatro y más años, donde el presentado de Rafael Cartolano, Templario, consiguió su segunda prueba de grado 1, de manera consecutiva bajo su entrenamiento y en la silla Jean Carlos Rodríguez.

La última de las válidas, la logró la yegua Anarita Spirit, en final de fotografía por delante de Mía Nenela, en un triunfo para la dupla de Ramón García Mosquera y el aprendiz Franklin Puello Jr. la yegua pagó un dividendo de 147,29 a ganador.

Los cuadros con cinco caballos ganadores fueron un total de 1877, los cuales lograron un premio de 2.049,40 para cada uno, mientras que los afortunados que acertaron los seis caballos de la suerte, fueron en total 147 cuadros ganadores, los cuales cada uno se llevan Bs.100.934,83, al cambio del Banco Central de Venezuela para el viernes 17 de mayo del 2024, serían poco más de $2.500 en divisas a la tasa oficial.