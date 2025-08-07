LMBP: Buddy Bailey vuelve a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Buddy Bailey, hombre de mil batallas, de vasta experiencia en el beisbol y que en su momento llenó de gloria a los Tigres de Aragua, vivirá una nueva aventura en la pelota criolla. Para esta ocasión asumirá las riendas de Senadores de Caracas, en lo que será la temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).

La organización anunció su contratación a través de un comunicado durante este miércoles. Vale recordar que los capitalinos cuentan con tres campeonatos de la LMBP en cuatro años, y es por eso que buscarán apuntar alto nuevamente para la próxima campaña.

Bailey y su primera experiencia en la LMBP

Todo fanático del beisbol venezolano sabe de las hazañas y logros de Buddy Bailey. Parte de su extenso currículum señala un total de 519 victorias con dos equipos (Tigres y Tiburones de La Guaira), además de seis títulos nacionales, una Serie del Caribe, y un Manager del Año (2006-2007).

"Estamos sumamente contentos de tener un manager de la talla de Buddy Bailey. Es un hombre récord en el beisbol venezolano y el beisbol organizado. Nos llena de orgullo que haya mostrado interés en tomar las riendas del senado", declaró César Collins, presidente de Senadores, por medio de una nota de prensa.

La llegada del estratega norteamericano, que asumirá su primer desafío en la LMBP, será para reemplazar en el cargo a David Davalillo. En la recién finalizada zafra 2025, Senadores no logró avanzar al Round Robin tras dejar registro de 19 victorias y 23 derrotas, posicionándose en el sexto lugar de la tabla de posiciones.