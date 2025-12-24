Tres aerolíneas extienden suspensión de vuelos a Venezuela: ¿Cuáles son las opciones para viajar a Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

Tres aerolíneas internacionales extendieron la suspensión de sus operaciones comerciales que conectan Madrid con Caracas. Esta medida tomada por las empresas de transporte es debido a que consideran que persisten las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos.

Cuáles son las aerolíneas que no volarán a Venezuela

Las aerolíneas Iberia y Plus Ultra, de acuerdo con los comunicados recientes, mantendrán vigente la cancelación de sus vuelos, al menos, hasta el 31 de enero de 2026. Asimismo, Air Europa también extendió la suspensión hasta el 18 de enero.

Las empresas tomaron la decisión debido a la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA). El ente señaló que aún no existen las garantías mínimas de seguridad y logística en el espacio aéreo venezolano.

Esta noticia resulta especialmente sensible debido a que ocurre en plena temporada de festividades de Navidad y Año Nuevo, un periodo de alta demanda de viajes. Miles de pasajeros con boletos previamente adquiridos se ven ahora obligados a gestionar cambios de última hora o buscar rutas alternativas a través de terceros países, enfrentando el incremento en los precios y la saturación de otras conexiones internacionales.

Otras opciones con escala

Una de las opciones, es la aerolínea Estelar, que anunció una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, la empresa venezolana ofreció esta opción, en conjunto con su aliada Iberojet, para "aquellos pasajeros con fecha de viaje afectada" por la suspensión de vuelos tras los avisos de precaución de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) al sobrevolar este país suramericano y el sur del Caribe.

Por su parte, Plus Ultra pese a que no hará vuelos directos, decidió aliarse con la aerolínea venezolana Laser y crear una ruta alternativa entre Madrid y Caracas que incluye una escala obligatoria en Cartagena de Indias, Colombia.