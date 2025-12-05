Horario de los vuelos: Aerolínea Laser y Plus Ultra crean ruta entre Madrid y Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Una aerolínea venezolana y otra internacional acordaron una ruta alternativa entre Madrid y Caracas que incluye una escala obligatoria en Cartagena de Indias, Colombia. Esta medida busca restablecer la conexión para los pasajeros afectados por las sucesivas cancelaciones de vuelos de las últimas dos semanas, debido a la crisis de conectividad aérea que afecta a Venezuela.

¿Cuáles son las aerolíneas?

La española Plus Ultra y Laser (Venezuela) decidieron aliarse para armar un puenete aéreo entre Caracas y Madrid. La empresa venezolana confirmó en un comunicado que esta "alternativa de conexión" para sus pasajeros con reservas confirmadas comenzará a operar el miércoles 10 de diciembre.

Así será ruta de Laser

La ruta indirecta se implementó debido a la "imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos" entre Venezuela y España. El itinerario, en modalidad de "conexión interlineal", prevé que el tramo Madrid-Cartagena sea operado por Plus Ultra.

Luego, los pasajeros realizarán un transbordo para completar el tramo Cartagena-Caracas mediante dos vuelos operados por Laser, con una diferencia de cuatro horas entre sí. La oferta de retorno sigue el mismo esquema: dos vuelos Caracas-Cartagena de Laser, seguidos de un vuelo Cartagena-Madrid de Plus Ultra.

Por esta razón Venezuela está sin concetividad internacional

La crisis aérea se originó tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela debido a una "situación potencialmente peligrosa". Esta alerta, sumada a la recomendación similar de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), provocó una cascada de cancelaciones que dejó al Aeropuerto de Maiquetía sin vuelos de compañías extranjeras.

El INAC venezolano revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas, incluyendo a Iberia, Air Europa, TAP, Avianca y Turkish Airlines, por no cumplir con el plazo de 48 horas para reanudar sus operaciones, en un contexto de crecientes tensiones políticas entre Caracas y Washington.

Horarios de los vuelos

Laser tiene previsto tener dos salidas desde Maiquetía (Caracas) hasta Cartagena a las 16:50 y a las 20:30, luego los pasajeros al llegar a la ciudad colombiana, harán el cambio hacia la aerolínea Plus Ultra y despepegar a las 21:00 horas hacia la ciudad de Madrid.



