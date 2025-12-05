LVBP

LVBP: Felipe Rivero confiesa la clave de su buena temporada y del resurgir del Magallanes

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 07:28 pm

El lanzador venezolano ha sido uno de los brazos más importantes del bullpen carabobeño durante la actual campaña

Con unos Navegantes del Magallanes escalando posiciones en la clasificación con el pasar de las jornadas, cualquier aporte de los peloteros es fundamental para el bienestar colectivo. Justamente, Felipe Rivero es uno de esos nombres claves del resurgir del equipo en las últimas semanas.

Un brazo letal para el Magallanes

Para la jornada de este viernes, la Nave mide fuerzas contra Leones del Caracas en el Estadio Monumental, en el sexto careo de la serie particular. A manera de previa, el lanzador venezolano atendió a los medios de prensa para hablar sobre varios temas, entre esos el gran presente que vive el equipo.

"Hay que seguir jugando como lo estamos haciendo. Hasta el sol de hoy las pequeñas cosas están saliendo; un toque, un hit, mover corredores, eso era lo que necesitábamos", señaló.

Y es que mientras Navegantes del Magallanes estuvo en el sótano de la tabla de posiciones, Felipe Rivero se caracterizó por ser el lanzador más confiable del bullpen. En ese sentido, el grandeliga confesó que sigue trabajando para llegar a su mejor nivel.

"Gracias a Dios he venido mejorando y siempre buscando esa versión de mí cuando estuve en Grandes Ligas. Eso se adquiere con el trabajo día a día. Sigo trabajando, manteniéndome saludable, y haciendo las pequeñas cosas para obtener buenos resultados", finalizó.

Números de Felipe Rivero en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 22 juegos
  • 2 victorias
  • 2 derrotas
  • 4 holds
  • 4 salvados
  • 2.33 EFE
  • 9 carreras
  • 5 bases por bolas
  • 32 ponches
  • 19.1 innings
  • 1.14 WHIP

