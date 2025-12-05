Un inédito duelo entre Cristiano Ronaldo y Messi podría darse en esta fase del Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La edición de la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio, podría ofrecer, por fin, el tan esperado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un Mundial. Tras cinco intentos fallidos en ediciones anteriores, esta sería la sexta y, probablemente, la última oportunidad para presenciar el "duelo de los duelos" entre las dos leyendas, de 40 y 38 años respectivamente.

Posible ruta para el cruce entre Messi y Cristiano

El posible cruce entre las selecciones de Portugal y Argentina dependerá crucialmente de su desempeño en la fase de grupos.

Cuartos de Final (Escenario ideal): Si ambas selecciones consiguen terminar la fase de grupos en el primer lugar de sus respectivos grupos (Portugal en el K y Argentina en el J), se enfrentarían en los cuartos de final el 11 de julio en Kansas City .

Octavos o Dieciseisavos (Escenarios alternativos): Si Argentina gana su grupo y Portugal queda segunda, el duelo solo sería posible en la final. Sin embargo, si ambas quedan segundas, podrían encontrarse en los octavos de final el 6 de julio en Dallas. Incluso, si Portugal es primera y Argentina pasa como una de las mejores terceras, podrían chocar antes, en los dieciseisavos de final, el 3 de julio.

Historial de cruces frustrados

A lo largo de los cinco Mundiales que han disputado Cristiano y Messi, el destino ha sido "caprichoso" y siempre ha evitado el enfrentamiento entre los dos futbolistas que han dominado la última década y media el deporte:

Alemania 2006: Solo podían cruzarse en la final. Ambos fueron eliminados antes (Argentina en cuartos, Portugal en semifinales).

Sudáfrica 2010: El cruce potencial era en semifinales, pero Portugal cayó en octavos y Argentina en cuartos.

Brasil 2014: La eliminación temprana de Portugal en fase de grupos frustró un posible duelo en cuartos.

Rusia 2018: Era la edición en la que estuvieron más cerca, con un posible cruce en cuartos, pero ambos fueron eliminados en octavos.

Catar 2022: Solo se habrían encontrado en la final. Argentina llegó y ganó, pero Portugal fue eliminada en cuartos.

Con información de EFE