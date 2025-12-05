LVBP: Este es el duelo de abridores para el Caracas vs Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en la LVBP tendrá otro imperdible duelo entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. En este sexto careo de la temporada 2025-2026, las acciones se desarrollarán en el Estadio Monumental.

El conjunto capitalino llega con la necesidad de sumar victorias para tratar de salir del sótano de la clasificación, algo por lo que ya pasó la Nave hace unos días. Vale mencionar que la diferencia entre ambos es de apenas dos juegos.

Se espera un gran duelo de pitcheo entre Caracas y Magallanes

Para esta cita, el lanzador elegido por el manager José Alguacil es José Torres, sin duda uno de los mejores brazos que ha tenido el elenco melenudo durante esta zafra. Recordemos que ya enfrentó al Magallanes en par de ocasiones, el 8 y el 13 de noviembre, y en ambas no permitió anotaciones.

Números de José Torres en la temporada 2025-2026 de la LVBP

9 juegos

2 victorias

0 derrotas

3.34 EFE

1.42 WHIP

15 carreras

7 bases por bolas

35 ponches

32.1 innings

Por su parte, el estratega Yadier Molina contará con el experimentado Junior Guerra. El detalle es que el oriundo de San Félix no ha contado con suerte este año y sigue sin conocer la victoria. En su único careo contra Leones esta temporada, el 1 de noviembre, finalizó sin decisión.

Números de Junior Guerra en la temporada 2025-2026 de la LVBP