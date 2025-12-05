España sorprende al anunciar su retirada del Festival Eurovisión 2026 ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

En España la noticia del día es que no tendrán representación en el reconocido Festival de la Canción de Eurovisión 2026. La decisión realizada el jueves 4 de diciembre, ha tomado los medios más importantes de la madre tierra, por el respeto y entrega que tiene el concurso.

Los reportes de España, afirman que la delegación española decidió retirarse de la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, luego de que les notificaron la continuidad de Israel en el festival, pese al rechazo de varios miembros.

Mucha tensión

La situación comenzó hace meses cuando organizadora española rechazó la participación de Israel, debido a la guerra en Gaza y supuestas acusaciones de prácticas irregulares en las votaciones del concurso.

Sin embargo, la petición de España fue rechazada por la Asamblea General, dejando al país fuera, tras 65 años de participación ininterrumpida en la que brillaron con voces increíbles como Massiel, Raphael, Chanel, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Azúcar Moreno, Nina y en el último año con Melody.

A la decisión de España, se le sumaron otras naciones como Irlanda, Eslovenia y Países bajos, quienes ven con preocupación los ataques a la guerra que lleva Israel adelante en Gaza.

“Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTVE se retira de Eurovisión”, confirmó el presidente de RTVE, José Pablo López.

¿Qué pasa con el Benidorm?

En octubre el Benidorm Fest, que escogía al candidato de España para Eurovisión, había revelado a los 18 nuevos artistas, que competirán por el jugoso premio metálico de 150.000 euros.

Medios afirman que la competencia seguirá adelante con el cronograma ya establecido, las actuaciones de los semifinalistas el 12 y 14 de mayo y la gran final el 16 de mayo.