Cantante mexicana es acusada de “mala paga” días después de su boda

La celebración por su reciente boda con Christian Vázquez parecía el cuento de hadas que muchos esperaban para la cantante mexicana, Paty Cantú, pero ahora está en el ojo del huracán por una acusación fuerte, pues, se le señala de quedarse con ropa de una diseñadora sin pagar.

El origen del problema con la cantante mexicana

Según una fuente anónima citada por la revista TVNotas, el conflicto surgió luego de que Paty mostró admiración por varias piezas de la firma Bernarda, propiedad de la diseñadora Paola Hinojos.

“Hace unos meses, Paty Cantú le dijo a Paola ‘me gustó mucho tu ropa’ y ella le respondió ‘tengo dos opciones para que la uses: te la regalo y me haces mención cada vez que la uses o me las compras, no me mencionas y te doy un precio especial’”, dijo la fuente.

La intérprete habría elegido la primera alternativa, pero nunca etiquetó a la marca, ni mencionó a su creadora cuando usó los atuendos. Para la diseñadora, eso fue una falta grave de respeto, una señal de ingratitud que ella considera poco profesional.

¿Qué dijo Paty Cantú?

Hasta el momento, Paty Cantú de 42 años no ha emitido declaración pública sobre las acusaciones, al menos no en los medios consultados.

Mientras tanto, Paola Hinojos ya declaró que tras este episodio prefiere alejarse del modelo de negocio conocido como “Showbiz de PR”, donde diseñadores prestan prendas a celebridades a cambio de exposición.

Según ella, muchas celebridades las usan y no pagan ni devuelven, o lo hacen en mal estado. “Cuando alguien te dice ‘me gusta mucho’, quiere decir que sí se la vas a regalar. Hazlo sabiendo que no te va a etiquetar para no esperar algo que a lo mejor no sucede”, dijo Paola.