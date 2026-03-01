MLB: Así fue la tierna petición de la hija de Max Scherzer a los Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

El poder de la perseverancia familiar ha rendido frutos en Toronto. Brooke, la hija de ocho años del lanzador estrella Max Scherzer, deseaba tanto que su padre regresara a los Blue Jays que, en diciembre pasado, decidió tomar cartas en el asunto —literalmente— escribiendo una emotiva petición al equipo expresando su esperanza de volver a la ciudad canadiense.

El deseo se hizo realidad este miércoles, cuando el veterano tres veces ganador del premio Cy Young acordó un contrato de un año y 3 millones de dólares para permanecer con la organización. Tras el anuncio, la esposa del lanzador, Erica May-Scherzer, compartió una copia de la nota manuscrita que Brooke redactó el pasado 15 de diciembre.

"Queridos Blue Jays": Una carta desde el corazón

En la nota, Brooke no solo pedía el regreso de su padre, sino que también mostró su faceta como una pequeña gran aficionada al béisbol:

“Queridos Blue Jays: Lamento mucho que no hayan ganado la Serie Mundial. Espero que ganen la próxima vez. Espero que mi papá regrese al equipo. A toda mi familia le encanta pasar tiempo en Toronto con él. Nos encantó el acuario, la Torre CN y, por supuesto, el estadio. Tengo muchas ganas de volver la próxima temporada. Con cariño, la hija de Max Scherzer”.

Según Erica, Brooke insistió a sus padres para que enviaran la carta por correo a las oficinas del equipo apenas terminó de escribirla. Meses después, la familia Scherzer podrá empacar sus maletas para volver a sus lugares favoritos en Toronto.

Una leyenda en busca de la historia

A sus 41 años, Scherzer no solo regresa para aportar veteranía al clubhouse de los Blue Jays, sino para seguir escalando en los libros de récords. El derecho, ocho veces All-Star, cuenta con un registro vitalicio de 221-117 y una efectividad de 3.22 a lo largo de una carrera ilustre que ha pasado por Arizona, Detroit, Washington, los Dodgers, los Mets, Texas y su reciente etapa en Toronto.

Actualmente, Max ocupa el puesto 11 en la lista histórica de ponches con 3,489 abanicados. Se encuentra a tan solo 20 ponches de alcanzar la marca del legendario miembro del Salón de la Fama, Walter Johnson, un hito que probablemente alcanzará en sus primeras aperturas de esta nueva temporada.

El impacto de "Mad Max" en Toronto

A pesar de que sus números en la temporada regular de 2025 fueron discretos para sus estándares (récord de 5-5 y efectividad de 5.19 en 17 aperturas), Scherzer demostró su valor cuando más importaba: en la postemporada.

El veterano fue una pieza clave en el camino de los Blue Jays el año pasado, destacando especialmente en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde venció a Seattle por 8-2 en el cuarto juego. Además, su presencia fue vital al abrir los juegos 3 y 7 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, reafirmando que, a pesar de su edad, sigue siendo un lanzador de momentos grandes.