Magia en familia: El tierno momento entre LeBron y su hija Zhuri en el Chase Center

La rutina de calentamiento de los Lakers en el Chase Center tuvo una protagonista inesperada este sábado. Zhuri James, de 11 años, decidió que la duela de San Francisco también era suya, regalando a los presentes un momento que rápidamente se volvió viral. De espaldas al aro y desde la línea de tiros libres, la pequeña lanzó el balón por encima de su cabeza; tras un par de intentos fallidos y bajo la atenta mirada de su padre, la pelota finalmente encontró la red.

Instrucciones de una superestrella

No fue solo una sesión de juego casual. El propio LeBron James, en medio de su preparación para el encuentro, se tomó el tiempo para ofrecer instrucciones y gestos de complicidad a su hija menor. Zhuri, con una sonrisa, explicó después su técnica para encestar de espaldas: "No lo sé, solo traté de asegurarme de estar bien alineada frente a la canasta", comentó sobre su peculiar estilo.

Mientras LeBron practicaba su drible, Zhuri lo imitaba en la línea de fondo. El "Rey" no pudo evitar sonreír al ver la coordinación de su hija, quien posteriormente se desplazó por diferentes zonas de la cancha para probar su puntería. Aunque suele hacerlo en los partidos en casa en Los Ángeles, Zhuri confesó que disfrutar de esta libertad en una arena rival es algo "especial y divertido".

Un alley-oop para sellar el pacto

El momento cumbre de la previa ocurrió justo antes de que James, de 41 años, se retirara al vestuario. En una conexión que los fanáticos esperan ver algún día de forma profesional con sus hijos, Zhuri le lanzó un pase de callejón (alley-oop) a su padre, quien hundió el balón con autoridad. La secuencia terminó con su ya tradicional apretón de manos personalizado y un "te quiero" de LeBron antes de enfocarse en la competición.

El "Rey" sigue vigente a los 41

La energía de su hija pareció ser el combustible perfecto para LeBron. A pesar de enfrentarse a unos Golden State Warriors mermados por la ausencia de Stephen Curry (quien se perdió su décimo partido consecutivo por lesión), James salió al salto inicial con una intensidad arrolladora.

Durante la primera mitad, el veterano de los Lakers dio una cátedra de eficiencia:

Anotó 7 de 10 tiros de campo.

Encestó 4 triples.

Sumó 4 rebotes y 4 asistencias.

Gracias a este despliegue, los Lakers se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 65-47, demostrando que, incluso en su temporada número 23, LeBron James sigue encontrando motivos —y compañía— para dominar la liga.