NBA: Víctor Wembanyama y San Antonio Spurs consiguen récord nunca ante visto

San Antonio Spurs se encuentra en un momento soñado en la presente temporada de la NBA y es, por lejos, el mejor equipo en el tabloncillo. En la jornada de este jueves por la noche, Víctor Wembanyama y compañía se quedaron con su undécimo victoria consecutiva luego de superar (126-110) a Brooklyn Nets.

Aunque el estirado pívot no tuvo su presentación más letal en cuanto a puntos con solo 12 unidades en 26 minutos, los tejanos contaron con un desempeño superlativo de Julian Champagnie y Stephon Castle, quienes convirtieron 26 y 18 tantos, respectivamente. Con el triunfo en el Barclays Center, el equipo de Mitch Johnson no consolidó su increíble accionar en el mejor baloncesto del mundo, sino que se puso a 1.5 juegos de diferencia de Oklahoma City Thunder, líderes en la Conferencia Oeste.

Además de encadenar 11 victorias seguidos en la parte complementaria de la campaña, San Antonio cerró de forma invicto el mes de febrero, donde no conocieron la derrota en ninguna de sus actuaciones, siendo liderados por una ofensiva letal para dejar su huella con increíble récord en la historia de la NBA.

San Antonio con registro nunca ante visto

La racha demoledora de San Antonio en la que no solo ganaron todos sus compromisos, sino que además superaron la barrera de los 110 puntos en cada uno de los encuentros, mostrando una ofensiva imparable y una consistencia poco común a lo largo del calendario.

Con esta seguidilla, se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en terminar invicto un mes (con un mínimo de 10 partidos) anotando 110 o más puntos en todos los juegos, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS. Un registro que refleja dominio absoluto, ritmo alto y una capacidad anotadora que los coloca en un lugar privilegiado dentro de los libros históricos de la liga.