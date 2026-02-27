De los emparrillados al diamante: Drew Brees busca comprar a los Padres

Suscríbete a nuestros canales

El exmariscal de campo y futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL, Drew Brees, encabeza uno de los grupos que buscan adquirir a los Padres de San Diego, así lo dio a conocer The Athletic.

Según el medio de comunicación, Brees se ha asociado con Joe Kudla, fundador y director ejecutivo de la exitosa marca de ropa deportiva Vuori, con sede en Encinitas, California.

Asimismo, The Athletic señaló que ambos empresarios presentaron una oferta inicial formal antes de la fecha límite del pasado miércoles, posicionándose como contendientes serios en una de las subastas más vigiladas del deporte profesional.

Un vínculo inquebrantable con la ciudad

Para Brees, de 47 años, esta movida representa un cierre de círculo perfecto. El mariscal inició su carrera profesional con los entonces San Diego Chargers (2001-2005), años en los que el equipo de la NFL compartía el ahora demolido Qualcomm Stadium con los Padres. Aunque su leyenda se consolidó tras ganar un Super Bowl con los New Orleans Saints, Brees nunca cortó sus lazos con el sur de California.

En los últimos años, se le ha visto con frecuencia en el Petco Park, no solo como un espectador de lujo, sino como un miembro activo de la comunidad local. Su socio, Joe Kudla, ha fortalecido este vínculo; ambos mantienen una estrecha amistad que ahora pretenden transformar en una alianza empresarial de alto calibre.

Competencia de peso pesado

El grupo Brees-Kudla no la tendrá fácil. La lista de interesados parece un "quién es quién" del mundo de los negocios deportivos:

Joe Lacob: El dueño de los Golden State Warriors (NBA), quien lleva años intentando comprar una franquicia de la MLB (tras intentos fallidos con los Angels y los Athletics).

El dueño de los Golden State Warriors (NBA), quien lleva años intentando comprar una franquicia de la MLB (tras intentos fallidos con los Angels y los Athletics). José E. Feliciano: Co-propietario del Chelsea FC en la Premier League.

Co-propietario del Chelsea FC en la Premier League. Dan Friedkin: Presidente del Everton y de la AS Roma, además de ser un nativo de San Diego con una fortuna ligada a la industria automotriz.

Una cifra récord en la Gran Carpa

La familia Seidler puso al equipo en venta en noviembre pasado, tras una disputa interna resuelta extrajudicialmente. Peter Seidler, quien falleció en 2023, fue el arquitecto de la actual era dorada de los Padres, transformándolos en uno de los equipos más agresivos y con mayor nómina de la liga.

Se rumorea que el precio de venta de los Padres podría alcanzar los 3,000 millones de dólares. De concretarse esta cifra, se rompería el récord histórico de la MLB, superando los 2,420 millones que Steve Cohen pagó por los Mets de Nueva York en 2020. Es un salto impresionante para una franquicia que, apenas la primavera pasada, fue valorada por Forbes en poco menos de 2,000 millones.