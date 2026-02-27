LMBP: Liga Mayor tendrá importantes cambios para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol seguirá apoderándose de Venezuela a partir del segundo tercio del año. Y es que la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) tiene prácticamente todo listo para subir el telón de su temporada 2026 en el mes de abril.

Más emoción y más beisbol

Durante este jueves, la Junta Directiva de la LMBP anunció de manera oficial la extensión del calendario del torneo, el cual pasará a tener 70 compromisos. Recordemos que en la edición anterior se disputaron 42 juegos en la ronda regular.

"Este crecimiento no solo elevará el nivel competitivo de nuestro espectáculo, sino que tiene un impacto social y económico directo. La fanaticada podrá disfrutar de una temporada más larga y emocionante", comentó Arturo Cupido, presidente de la LMBP, en un comunicado de prensa.

Asimismo, también se confirmó la extensión de la postemporada con un Round Robin de 16 juegos, ocho más que en la campaña 2025. Por su parte, la gran final se mantiene en base a 7 juegos.

"Desde la presidencia de la LMBP reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del deporte nacional, y agradecemos al Ejecutivo por el esfuerzo conjunto que hace posible que nuestra liga siga creciendo como epicentro del verano deportivo", concluyó Cupido.