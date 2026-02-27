LMBP

LMBP: Liga Mayor tendrá importantes cambios para la temporada 2026

Se tiene previsto que el torneo arranque en el mes de abril

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 09:49 pm
LMBP: Liga Mayor tendrá importantes cambios para la temporada 2026
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El beisbol seguirá apoderándose de Venezuela a partir del segundo tercio del año. Y es que la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) tiene prácticamente todo listo para subir el telón de su temporada 2026 en el mes de abril.

NOTAS RELACIONADAS

Más emoción y más beisbol

Durante este jueves, la Junta Directiva de la LMBP anunció de manera oficial la extensión del calendario del torneo, el cual pasará a tener 70 compromisos. Recordemos que en la edición anterior se disputaron 42 juegos en la ronda regular.

"Este crecimiento no solo elevará el nivel competitivo de nuestro espectáculo, sino que tiene un impacto social y económico directo. La fanaticada podrá disfrutar de una temporada más larga y emocionante", comentó Arturo Cupido, presidente de la LMBP, en un comunicado de prensa.

Asimismo, también se confirmó la extensión de la postemporada con un Round Robin de 16 juegos, ocho más que en la campaña 2025. Por su parte, la gran final se mantiene en base a 7 juegos.

"Desde la presidencia de la LMBP reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del deporte nacional, y agradecemos al Ejecutivo por el esfuerzo conjunto que hace posible que nuestra liga siga creciendo como epicentro del verano deportivo", concluyó Cupido.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Datos Carreras
Jueves 26 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?