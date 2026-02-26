La casita de Bad Bunny llega a Venezuela y este es el precio de la entrada

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Bad Bunny se encuentra realizando su exitosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, por diversos países. El artista lleva a cada lugar una hermosa casita, que es una réplica icónica de una vivienda típica puertorriqueña, caracterizada por sus colores rosa y amarillo.

La casita también utilizada por el boricua de 31 años en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, es un diseño de Mayna Magruder, resaltando la identidad caribeña y recibiendo a invitados especiales como Karol G, Cardi B, Ricky Martin, Dayanara Torres, Pedro Pascal, entre otros.

Casita Venezuela

La organizadora de decoración y eventos Utilerias.ve, creó una experiencia única para los venezolanos con la réplica de la casita, llena de colores y con la venta de artículos del “Conejo malo”.

La residencia fue instalada en el restaurante El Mirador Caripe, en el estado Monagas, siendo visitada con mucha emoción por criollos.

La organizadora indicó en Instagram que la casita por el momento no está disponible, pero con la promesa de regresar muy pronto, para visitar varias ciudades del país con el fin de hacer vivir a los venezolanos la experiencia.

“Nos vemos pronto en una nueva locación, atentos a nuestras redes… Próximamente en una nueva Locación - BAD BUNNY - DeBÍ TiRAR MáS FOTOS Experience”, escribieron.

Pura diversión

En diversas imágenes mostraron como el público disfrutó de cada espacio del lugar, compró objetos y se fotografiaron con gran emoción.

Lo impresionante es que la casa es casi igual a la verdadera de Benito, pintada de rosa y amarillo, teniendo mecedoras, matas de plátano, luces y los diversos discos que el artista ha lanzado en su carrera.

Además, tiene un enorme mural con la icónica frase de Bunny que dice: “Y si hoy estoy aquí, es porque nunca, nunca deje de creer en mí, tu también deberías de creer en ti. Tú vales más de lo que piensas".

La entrada a la casa tenía el precio de un $1 y la grabación de un video con dron en $40, informaron.