Melania Trump enciende las redes al "promocionar" la música de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, provocó un inesperado terremoto mediático en redes sociales tras acompañar un post en Instagram con un éxito del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

¿Por qué esto impacta a los internautas? Pues, es que todo esto ocurre apenas semanas después de las fuertes críticas que su esposo, el presidente Donald Trump, dirigió al artista por su actuación en la halftime show del Super Bowl.

El post en las redes de Melania Trump

El sábado pasado, Melania compartió un clip en sus cuentas personal y oficial de Instagram con imágenes de su vestido del Inaugural Ball, la gala tras la toma de posesión presidencial de enero de 2025, ahora donado al Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian.

Hasta ahí nada fuera de lo común, excepto por la banda sonora: el éxito del momento “DtMF”, del puertorriqueño Bad Bunny, tema #1 en las listas Billboard Hot 100.

Lo llamativo es que el propio presidente Donald Trump ha sido muy crítico con el cantante y su actuación en el Super Bowl, calificándola como “terrible” y “un golpe en la cara de nuestro país”, que además, según él, nadie podía entender.

¿Tensión en el hogar o simple coincidencia?

A pesar de la interpretación política que algunos medios y usuarios sugieren, otros analistas consideran que el post fue simplemente un modo de Melania de destacar un momento personal como la donación de su vestido al Smithsonian usando un tema popular y emocionalmente resonante.

Además, fuentes señalan que horas después del post, Melania y Donald Trump asistieron juntos a un evento social en la Casa Blanca, lo que podría indicar que no hay tensiones públicas entre ellos por esta elección musical.

El comentado show de mediotiempo

El controvertido medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, fue celebrado por millones y criticado por sectores conservadores, incluido el presidente.

La actuación incluyó símbolos culturales de Puerto Rico y un mensaje de unidad continental, algo que resonó fuertemente en las comunidades latinas.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, no solo rompió barreras culturales al ser el primer artista masculino en actuar completamente en español en un Super Bowl, sino que también se ha posicionado públicamente en contra de algunas políticas de inmigración de Trump.