MLB: Yordan Álvarez revela su estado físico para 2026

Yordan Álvarez finalmente rompió el silencio tras reportarse al Spring Training de Astros de Houston. El cubano confirmó sus sensaciones tras un 2025 lleno de lesiones y poco tiempo de juego. Afronta la campaña 2026 con la confianza de poder ayudar al equipo a lograr los objetivos.

Álvarez resaltó sentirse "genial y sin dolor" luego de un invierno enfocado en rehabilitar su tobillo izquierdo. Su estado físico es la clave para que Astros regrese a la postemporada de Grandes Ligas. Durante la campaña anterior, las lesiones limitaron al slugger a solo 48 juegos regulares.

El equipo médico de Houston mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución del pelotero durante el Spring Training. Aunque Yordan desea jugar en los jardines, Astros priorizarán su salud manteniéndolo como designado. Evitar recaídas inflamatorias es el objetivo para 2026.

Astros de Houston y su plan para cuidar a Yordan Álvarez en 2026

Yordan Álvarez tuvo un 2025 caótico que lo alejó del terreno. Primero una fractura en la mano derecha lo alejó de su mejor nivel y cuando volvió, un esguince severo de tobillo lo dejó fuera de juego. En pleno 2026, el cubano está al tope de su estadio físico para jugar con Astros de Houston.

Reportes médicos actuales indican que Álvarez está al 100 por ciento de sus capacidades físicas. Sin embargo, Joe Espada y la organización de Houston tienen un plan para evitar recaídas del cubano:

Bateador designado: La prioridad es mantenerlo en la alineación, limitando su tiempo de juego en los jardines.

Gestión de carga: En 2026 tendrá descansos programados, para evitar inflamación en sus rodillas o tobillos

Agresividad controlada: Ser selectivos será lo más importante en 2026, jugará con intensidad, pero priorizando su estado físico

Proyección de Yordan Álvarez con Astros de Houston en 2026

Yordan Álvarez tiene una proyección según Baseball-Reference conservadora para 2026. Se basan en el poco tiempo de juego en 2025 con Astros de Houston. En ese contexto, tendría un año conservador, pero productivo con la fuerza que lo caracteriza.

Proyección de Álvarez para 2026:

- 311 turnos, 47 anotadas, 90 hits, 17 dobles ,1 triple, 18 jonrones, 53 impulsadas, 3 bases robadas, 43 boletos, .289 promedio, .380 OB, .524 SLG, .904 OPS