De récord en récord: Ka Ying Rising alcanza su 18 victoria consecutiva y rompe cronómetros mundiales en los 1.400 metros en grama

La mañana de este domingo en el hipódromo de Sha Tin en Hong Kong, vio como el mejor sprinters del mundo, Ka Ying Rising se convirtió en el primer ejemplar en alcanzar 18 victorias de manera consecutivas en la historia del turf mundial.

El ejemplar de seis años, Ka Ying Rising se convirtió este domingo en el dueño absoluto de la mayor cantidad de victorias consecutivas en el turf mundial, al conseguir el segundo paso de la triple corona para sprinters en el óvalo de Shan Tin en Hong Kong, al ganar el G1 Queen's Silver Jubilee Cup en recorrido de 1.400 metros en grama.

El cincoañero que vino de atrás como de costumbre en los últimos 400 metros de la competencia, completó la distancia con un tiempo oficial de 79,1 para bajar por cinco décimas la anterior marca que tenía la distacia y le pertenecía al él igualmente, en otro triunfo bajo con su jockey de confianza Zac Purton y el entrenador David Hayes.