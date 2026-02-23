El filtro de Phil Jackson: Solo tres equipos reclaman el estatus de "contendientes reales"

Suscríbete a nuestros canales

En los pasillos de la NBA, existe una profecía que los analistas y apostadores respetan como si fuera ley sagrada. El legendario Phil Jackson, ganador de 11 anillos como entrenador, sostenía una teoría infalible: "Para ser un verdadero candidato al título, debes alcanzar las 40 victorias antes de sufrir 20 derrotas".

A estas alturas de la temporada 2025-26, el cronómetro de la historia ha hablado. Solo tres equipos han logrado cruzar la meta del "Maestro Zen", dejando una sorpresa mayúscula en la Conferencia Este y confirmando el cambio de guardia en la liga.

Los dueños de la consistencia

La eficiencia este año tiene nombres propios y se concentra en tres ciudades que han sabido gestionar el éxito desde el salto inicial. El Oklahoma City Thunder lidera la marcha con un imponente registro de 43 victorias y solo 14 derrotas, consolidándose como el mejor récord actual y el alumno aventajado de la clase de Jackson.

Le siguen de cerca unos sorprendentes Detroit Pistons, que han roto todos los pronósticos al alcanzar una foja de 42-13. El equipo de la Ciudad del Motor ha cruzado el umbral con un margen de maniobra envidiable, demostrando que su reconstrucción ha terminado para dar paso a una realidad competitiva aterradora. Por su parte, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama han logrado colarse en este club de élite justo a tiempo, registrando un 40-16 que confirma que su madurez ha llegado antes de lo previsto por los expertos.

Boston Celtics

La gran sorpresa de este desglose es, irónicamente, el equipo que muchos daban como favorito absoluto al inicio de la campaña. Con un récord de 36 victorias y 19 derrotas, los Boston Celtics ya han perdido matemáticamente la oportunidad de cumplir la regla de Phil Jackson.

Aunque siguen siendo un equipo de élite en la Conferencia Este, la estadística histórica sugiere que les falta esa "consistencia de acero" necesaria para dominar las rachas negativas. Según la filosofía de Jackson, haber acumulado 19 derrotas antes de llegar a la decena de las 40 victorias indica una vulnerabilidad interna que suele quedar expuesta bajo la presión máxima de unas Finales de Conferencia.

¿Por qué importa esta cifra?

No es solo un capricho del "Maestro Zen". Históricamente, casi el 90% de los campeones de la NBA desde los años 80 han cumplido con este estándar. Lograrlo implica un dominio absoluto sobre equipos inferiores y una capacidad de resiliencia para evitar baches prolongados.

La pregunta ahora queda en el aire: ¿Podrá Boston romper la estadística y ganar el anillo sin el sello de aprobación de Jackson? O, por el contrario, ¿estamos ante el año en que los Pistons o el Thunder devuelven la gloria a sus ciudades siguiendo el mapa trazado por la historia?