La UEFA suspende a Prestianni por su acto racista en contra de Vinícius Jr

La UEFA ha tomado una decisión contundente tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Da Luz durante el enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid.

El organismo rector del fútbol europeo ha anunciado la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, extremo del conjunto portugués, mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de comportamiento discriminatorio denunciadas por el brasileño Vinícius Jr.

Esta medida cautelar implica que el argentino será baja para el próximo compromiso internacional, impidiéndole participar en la dinámica del equipo hasta que se emita un veredicto definitivo.

"Comportamiento discriminatorio"

A través de una nota pública, la UEFA fue clara respecto a la apertura del expediente disciplinario. El organismo subrayó que el proceso se encuentra en una fase activa de recolección de pruebas, incluyendo testimonios, grabaciones de audio y el acta arbitral.

“Estamos investigando las acusaciones de comportamiento discriminatorio”, confirmaron, validando la gravedad de la situación reportada en el campo de juego.

Posibles sanciones

De confirmarse que Gianluca Prestianni utilizó el término "mono" contra el atacante madridista, el castigo no se limitaría a una simple amonestación económica.

Según el Reglamento Disciplinario de la UEFA, las infracciones relacionadas con el racismo conllevan sanciones ejemplares, como una suspensión de al menos 10 partidos en competiciones europeas.

Dicha decisión ha generado un terremoto en el Benfica. El club, que ya enfrentaba escrutinio por la conducta de sus aficionados tras el incidente, pierde a una pieza importante del esquema táctico en un momento crítico de la temporada.

Veredicto inminente

Por otro lado, el entorno de Vinícius Jr. ha recibido la noticia como un paso necesario hacia la justicia. El jugador ha mantenido su postura firme, señalando que la impunidad dentro del césped es el motor que alimenta el racismo en las tribunas.

Se espera que la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA anuncie la resolución final en los próximos días. Mientras tanto, el fútbol europeo permanece a la expectativa de un fallo que podría marcar un "antes y un después" en la convivencia profesional dentro de la cancha.