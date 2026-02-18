Presidente de la FIFA toma postura sobre acto de racismo a Vinicius Jr.

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre las graves acusaciones de racismo que Vinicius Jr. hizo en contra de Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, durante el encuentro entre el club portugués y el Real Madrid, correspondiente al partido de ida de los Playoffs en la UEFA Champions League.

El atacante brasileño denunció en pleno partido los insultos racistas dirigidos hacia él, lo que llevó a la activación del protocolo de racismo establecido por la UEFA. Aunque el jugador argentino negó las acusaciones, Infantino expresó su sorpresa y tristeza ante el incidente, dejando en claro que el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad en general.

El presidente de la FIFA subrayó la necesidad de que todas las partes involucradas tomen medidas y exijan responsabilidades a los responsables de estos actos. A través de un mensaje en sus redes sociales, publicado tanto en inglés como en portugués, Infantino reiteró el compromiso de la FIFA con la lucha contra el racismo. Destacó que la organización, a través de su Campaña Global contra el Racismo y el Panel de Jugadores, trabaja para garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos.

Presidente de la FIFA muestra su decepción ante el racismo

El dirigente recordó que se deben tomar medidas adecuadas cuando ocurren estos incidentes, reafirmando el compromiso de la FIFA con la erradicación de cualquier forma de discriminación en el fútbol mundial. Infantino también aprovechó la ocasión para felicitar al árbitro del encuentro, François Letexier, por haber activado el protocolo contra el racismo y detener el juego mediante el gesto con el brazo, una señal que buscó abordar de manera inmediata la situación.

Me ha sorprendido y entristecido ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Champions League de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF. No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes implicadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los culpables", destacó el mandatorio en parte de su comunicado.

El incidente en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid puso de nuevo sobre la mesa la importancia de actuar de manera contundente frente a cualquier manifestación de racismo en el deporte. La postura de la FIFA, expresada por Infantino, reafirma el compromiso de la organización para hacer frente a la discriminación y proteger a todos los involucrados en el fútbol.