¿Qué son los Therian? Conoce este fenómeno viral y su posible llegada a Venezuela

¿El mundo se volvió loco? En los últimos meses, un término curioso ha inundado TikTok, Instagram y otras redes sociales. ¡Sí! Son los llamados “Therian”, quienes han desatado un intenso debate social no solo en Venezuela sino en otras partes del mundo.

¿Qué significa ser Therian? Origen del fenómeno viral

La palabra “Therian” proviene de Therianthropy, un concepto lingüístico con raíces en el griego que combina Therion (que significa “animal”) y anthropos (“ser humano”).

Originalmente documentado en comunidades digitales de los años 90, este término resurgió en 2026 gracias a la viralización de videos que muestran a jóvenes con máscaras, colas u otros accesorios que representan a animales con los que, según ellos, se identifican.

Los Therian no se consideran, en términos biológicos, animales; siguen siendo humanos con responsabilidades normales. Sin embargo, muchos afirman tener una identidad interna o espiritual con un animal específico, al que llaman theriotipo.

Esta vivencia puede manifestarse en conductas como:

Caminar sobre cuatro extremidades

Imitar sonidos

Copiar rutinas que reflejan el comportamiento de perros, gatos, zorros o lobos.

¿Llegaron a Venezuela?

Aunque originalmente el fenómeno fue más visible en países como Argentina o Uruguay, donde reuniones informales en plazas y videos en parques llamaron la atención, en Venezuela también parece ha encontrado su espacio propio en redes sociales, pero, más inclinado a la burla de dicho fenómeno.

Aunque no se ha registrado formalmente el primer caso de Therian, en redes sociales del país hay algunas personas que manifiestan su interés de crear una comunidad, pero, temen a ser juzgados y atacados, por lo que mantienen su nombre y rostro en anonimato.

Distinción con otras subculturas: Therian vs Furry

Es común que se confunda a los Therian con los “Furries”, otra subcultura conocida en internet. Sin embargo, la diferencia clave radica en la motivación detrás de cada identidad.

Los Furries suelen asociarse a un fandom artístico y recreativo donde se adoptan disfraces y personajes de animales antropomorfos con fines lúdicos o creativos. Por el contrario, los Therian afirman que su vínculo con el animal no es un disfraz sino una parte profunda de su identidad.