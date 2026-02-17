MLB: Miguel Rojas y el batazo que escribió su nombre en la historia de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

En la historia de la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles, existen nombres que quedan en la historia: Kirk Gibson, Freddie Freeman y, desde el último Clásico de Otoño, Miguel Rojas. El veterano venezolano, que ha anunciado que 2026 será su última temporada como profesional, ha pasado de ser un simple utility a una leyenda viviente de la organización.

El cuadrangular que cambió el destino en la Serie Mundial

Todo comenzó en el Juego 7 contra los Azulejos de Toronto. Los Dodgers estaban a solo dos outs de la derrota, perdiendo 4-3 en la novena entrada. Rojas, quien apenas había tenido dos titularidades en el mes previo y lidiaba con una dolorosa lesión en el cartílago de las costillas, se plantó en la caja de bateo. Lo que siguió fue un estallido que el narrador Joe Davis resumió en dos palabras que ya son parte del folclore deportivo: "No way" (No puede ser).

Rojas conectó un jonrón que empató el juego, manteniendo viva la esperanza del bicampeonato. En un equipo plagado de superestrellas como Shohei Ohtani, el venezolano era el héroe menos probable. "Es el mejor turno al bate de mi carrera", confesó Rojas a The Athletic recientemente mientras analizaba el video en un iPad durante los entrenamientos de primavera.

Para Rojas, ese momento no fue producto del azar, sino de una preparación mental meticulosa. Frente al cerrador de los Azulejos, Jeff Hoffman, el campocorto ejecutó un plan de juego basado en la disciplina.

Tras fallar ante un slider inicial, Rojas ajustó su enfoque para buscar la recta. Logró llevar el turno a un conteo completo de 3-2, obligando a Hoffman a lanzar en la zona de strike. Aunque esperaba una recta, su preparación le permitió reaccionar a un slider colgado en el centro del plato, conectando el barril de la madera justo a tiempo.

Una defensa de oro para asegurar el campeonato

Si el jonrón fue el alma del juego, la defensa de Rojas fue el corazón. En la parte baja de la novena entrada, con las bases llenas y el campeonato en riesgo, Rojas realizó una jugada en la segunda base que hizo contener el aliento a todos los presentes. A pesar de un pequeño tropiezo al fildear un rodado de Daulton Varsho, el venezolano disparó un dardo de 78.8 mph al plato para retirar al corredor y forzar las entradas extras.

Finalmente, un jonrón de Will Smith en la entrada 11 y la maestría de Yoshinobu Yamamoto en el montículo sellaron la victoria. Sin embargo, nada de eso habría sido posible sin la resiliencia de un jugador que, años atrás, fue dejado en libertad como agente libre de ligas menores por Cincinnati.

El legado de un veterano en su último baile

Hoy, Rojas camina por las instalaciones de los Dodgers con una perspectiva diferente. Sabe que su nombre ahora se menciona junto a los grandes momentos de la postemporada. "Ganamos momentos más que juegos", afirma con la sabiduría de quien ha pasado una década en las Mayores. Para Miguel Rojas, el camino hacia 2026 no es solo una despedida, sino la celebración de una carrera que alcanzó su cúspide cuando más se necesitaba un milagro.