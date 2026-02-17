168 días después: Hija de Manchester retorna el domingo a La Rinconada con monta de lujo y nueva cuadra ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se alistará para una jornada de alta precisión este domingo 22 de febrero. La reunión número 09 marcará un punto de inflexión en el primer meeting de la temporada 2026; donde la pericia en el entrenamiento y la estrategia disciplinaria de los jinetes en la recta final dejarán de ser simples estadísticas para convertirse en los nombres que encabezarán la pizarra.

Aunque la cartelera carece de eventos de Grado, el diseño de las 11 competencias invita al "análisis de laboratorio". Sin el ruido de las grandes selectivas, los reflectores se posarán sobre una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años.

La segunda competencia del programa será sobre el papel, una de las más interesantes para el estudio. Se tratará de un lote de potras tresañeras (nacionales e importadas) en buscar su primer triunfo del año. Más allá del honor, estará en juego una jugosa bolsa adicional de $33.800, un incentivo que garantizará una lucha sin cuartel en los 1.200 metros de recorrido.

La potra tresañera Luisacaceres regresará a la pista caraqueña tras un largo paréntesis de 168 días alejada de la competición, la pupila del Haras Alegría reaparece con cambios significativos que obligan a reconsiderar su oportunidad:

Nueva cuadra: Se estrena bajo la tutela del experimentado preparador Oscar Manuel González , un trainer especialista en poner a tono ejemplares que regresan de un descanso.

Conducción de Lujo: La monta del efectivo José Alejandro Rivero sugiere que el equipo va con intenciones serias desde el salto inicial.

Antecedentes: Su última actuación (07 de septiembre de 2025) como dosañera fue un decoroso cuarto lugar ante la rendidora Flor de Caña. Sin embargo, culminada la competencia el jinete Aldry Siso informó ante la Junta de Comisarios del INH que Luisacaceres hizo extraños en toda la carrera. Ahora, con mayor desarrollo físico, la historia podría ser otra.

Trabajos de Luisacaceres en La Rinconada

Lo más llamativo de su retorno es su condición física actual. El pasado viernes 13 de febrero, la potra dejó excelentes sensaciones en la pista caraqueña: Dejó crono de 49.1 para 800 metros, en silla, al tiro, animada y respondió con Emmyarantza, con remate de 12.1.