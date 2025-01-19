Liga Endesa: Estos son los ocho equipos que jugarán la Copa del Rey 2026

Suscríbete a nuestros canales

Como es habitual todos los años, culminada la primera ronda de partidos, en este caso 17, se establecen a los clasificados para disputar la Copa del Rey. Estos son los ubicados entre los primeros ocho de la tabla de posiciones, quienes irán a Valencia para buscar el título entre el 19 y el 22 de febrero con transmisión de Meridiano Televisión y Meridiano.net.

¿Qué equipos participarán?

El actual campeón de la Liga Endesa Real Madrid marcha en la primera plaza con récord de 18-2 y Valencia Basket, lo secunda con marca de 15-5. En tanto, el top 3 lo cerró FC Barcelona, con regsistro de 14-6, tras una gran remontada desde la llegada de Xavi Pascual.

Los otros clasificados son: UCAM Murcia (14-6), Baskonia (13-6), Unicaja (13-7), La Laguna Tenerife (12-8) y Jouventut de Badalona (12-8).

Real Madrid es el máximo ganador de la Copa del Rey

La Copa del Rey de Baloncesto es uno de los torneos más tradicionales que hay en España. Se lleva a cabo desde 1933 y tiene a Real Madrid como el cuadro más ganador, con 29 campeonatos. Lo sigue de cerca Barcelona (27). Más atrás están Joventut (8) y Baskonia, que fue una de las sorpresas al quedarse fuera con marca de 8-9.