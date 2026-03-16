Exreina de belleza venezolana anuncia la espera de su primer bebé

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La modelo y exreina de belleza venezolana Stephany Zreik anunció en redes sociales, que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, junto a su esposo José Alejandro. La belleza posteó un video en Instagram, mostrando el eco.

Gran noticia

Zreik que representó a Venezuela en el Miss Tierra, se mostró muy feliz de compartir con todo el mundo la gran noticia de su embarazo, junto al hombre con quien contrajo nupcias en el año 2023.

La belleza que vive fuera de Venezuela, escribió un hermoso mensaje, destacando que había mantenido en silencio la noticia que llena su vida, corazón y alma de mucha felicidad.

“Mitad tuya, mitad mía. El secreto más bonito de nuestras vidas”, escribió en el post, mencionando a su esposo.

En el clip ambos lucen muy sonrientes presumiendo la imagen del bebé, de quien no se conoce el sexo y nombre.

Reacciones de amor

Las muestras de cariño no se hicieron esperar de diversas figuras del medio como Gabriela de la Cruz y María Evangelista Alayón, quienes felicitaron a los futuros padres.

“Que felicidad más grande. Dios los cuide”, escribió Gabriela.