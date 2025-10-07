Venezuela tiene representante para el Miss Tierra Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este martes 10 de octubre la organización Reinas y Reyes de Venezuela designó a la modelo Roziel Borges, como la representante del país en el Miss Tierra 2025. Una joven de tan solo 21 años, quien tiene una destacada experiencia en concursos nacionales e internacionales.

Una belleza con experiencia

La joven participó en el Miss Turismo Venezuela, en el que logró la oportunidad de representar al país en el Miss Beauty of the World 2024, celebrado en China.

De nuevo la joven viajará al continente asiático por un nuevo título, el de Miss Tierra, cuya final se realizará el próximo 5 de noviembre.

La coronación de Borges, se realizó en el programa de Globovisión “La Tizana”, en el que fue coronada por la reina saliente Karlenys Rojas. La reina llevó un ajustado vestido en color amarillo que la hizo deslumbrar.

Prometió representar a Venezuela por todo lo alto en Filipinas, y llevar con orgullo su proyecto “El pulmón azul”, basado con la protección y cuidado del mar.

Venezuela quiere corona

Desde el año 2013 el país no logra la corona ambiental, ganada por las bellas Alyz Henrich y Alexandra Braun, en el año 2005.

Aunque el país ha logrado clasificaciones y medallas, la corona principal no se ha obtenido, por lo que muchos piden una nueva organización nacional, que tome las riendas del certamen de origen filipino.