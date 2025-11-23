LVBP: Franklin Barreto habla de su gran momento ofensivo con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira solo necesitaron de una enorme conexión para derrotar, en el Estadio Universitario, a los Navegantes del Magallanes por 1 a 0. Y es que el héroe de este sábado por la noche no pudo ser otro que Franklin Barreto, quien anda de amores con el madero.

En un compromiso que tuvo como punto alto a los lanzadores de ambos equipos, al final fue el Kaki quien rompió el cero tras desaparecer una pelota por los lados del jardín izquierdo. De esa manera sumó su cuarto vuelacercas de la campaña, además que le dio la victoria número 14 a los litoralenses.

Barreto no para de trabajar

Una vez culminó el compromiso, Franklin Barreto atendió a los medios de prensa luego de ser elegido como el Más Valioso. Allí dio la clave de su gran momento ofensivo, asegurando que no ha parado de trabajar pese a los inconvenientes físicos que ha sufrido en el último tiempo.

"Alex (Cabrera) ha estado allí ayudándome todos los días. Mientras yo esté temprano, antes que el pitcher lance la pelota, voy a ver buenos lanzamientos. Eso es en lo que estoy trabajando, en poner la bola más en juego en cada turno", señaló.

En lo que va de zafra, el nombre del Kaki aparece en el top-5 de varios apartados ofensivos de Tiburones de La Guaira, demostrando así que su bate sigue siendo de los mejores en la liga venezolana. A eso hay que añadirle que ha bateado al menos un imparable en sus últimos ocho encuentros, de los cuales tres son multi-hit.

Números de Franklin Barreto en la temporada 2025-2026 de la LVBP