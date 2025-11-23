LVBP: Lenyn Sosa castiga a los Tigres con un Grand Slam en Maracay

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base de los Leones del Caracas, Lenyn Sosa, protagonizó una explosiva jornada ofensiva en la victoria de este sábado ante los Tigres de Aragua. El oriundo de Puerto Ordaz exhibió su poder al disparar su quinto cuadrangular de la temporada en la LVBP.

La jugada decisiva

El momento cumbre llegó en la parte alta de la quinta entrada. La amenaza melenuda comenzó con un sencillo de Jhonny Pereda al jardín central ante el relevista Deolis Guerra. Acto seguido, Víctor Bericoto conectó otro imparable y Wilfredo Tovar se unió a la fiesta con sencillo para llenar las bases.

En cuenta de dos bolas y dos strikes, Sosa castigó un envío que Guerra dejó colgado en el centro del plato. El camarero la desapareció por todo el jardín central del estadio José Pérez Colmenares de Maracay, concretando un espectacular Grand Slam.

El batazo de cuatro esquinas amplió de manera definitiva la ventaja del Caracas, sentenciando el encuentro a favor de los capitalinos.

Temporada de ensueño

Vale destacar que Sosa viene de una gran campaña en las Grandes Ligas. En la temporada 2025, vio acción en 140 compromisos con los Medias Blancas de Chicago, donde conectó 137 imparables y 22 jonrones, impulsó 75 carreras y dejó un promedio de bateo de .264.