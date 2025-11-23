LVBP: Festival de Jonrones 2025 confirma la presencia de más figuras

Suscríbete a nuestros canales

Como ha sido costumbre año tras año, la LVBP siempre deja una fecha importante en el mes de diciembre para el Festival de Jonrones, ese mini torneo donde figuras de poder solo se enfocan en llevar las pelotas hacia las gradas. Para esta edición del 2025, el evento se realizará en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Jonrones con la firma de varios grandesligas

Desde hace varias semanas se confirmó tanto la sede como la fecha. Y es que el 1 de diciembre todos los fanáticos del beisbol venezolano estarán concentrados en el Festival de Jonrones, el cual ya garantizó la presencia de varias estrellas con nivel de Grandes Ligas.

En su momento se habló de Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Jackson Chourio, Salvador Pérez y Maikel García, quienes de hecho fueron los primeros confirmados por parte de los organizadores. Ahora, esa lista aumentó con la adición de cinco peloteros más, a la espera de añadir -posiblemente- un par de nombres en los próximos días.

Además de los ya mencionados grandesligas, los otros jugadores que tratarán de coronarse como el monarca de los jonrones en Venezuela son:

Willson Contreras

Andrés Chaparro

Wilyer Abreu

Francisco Rentería

Jadher Areinamo

Cabe mencionar que, hasta los momentos, Areinamo y Chaparro son los únicos que están viendo acción en la presente temporada de la LVBP. Por su parte, Rentería aparece como uno de los nombres a seguir, ya que se trata del tercer mejor prospecto del ranking internacional de MLB.

Recordemos que Eugenio Suárez es el actual campeón del Festival de Jonrones, esto luego de imponerse en la final a Jackson Chourio durante la edición 22 el año pasado.