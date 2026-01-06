¿Candidato al título? Mira la posición de Venezuela en el Ranking mundial de béisbol

Suscríbete a nuestros canales

En un año marcado por la celebración del Clásico Mundial de Béisbol, la selección nacional masculina de Venezuela se ubica en el quinto lugar del más reciente ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC). El combinado criollo acumula 3.653 puntos, consolidándose entre las potencias del béisbol internacional y demostrando la solidez del trabajo realizado en los últimos ciclos competitivos.

Venezuela solo es superada en la clasificación por Japón, que lidera con 6.676 puntos, seguido por Taiwán (5.112), Estados Unidos (4.357) y Corea del Sur (4.192). Esta ubicación refleja la constancia del país en torneos internacionales y el alto nivel de sus peloteros, muchos de ellos protagonistas en las principales ligas del mundo.

El buen momento del béisbol venezolano no se limita a la rama masculina. El país también ocupa el quinto lugar en el ranking de béisbol femenino y destaca de manera especial en el softbol masculino, donde se posiciona en el segundo puesto a nivel mundial. Estos resultados confirman el crecimiento integral del béisbol y softbol venezolano en todas sus categorías.

¿Es Venezuela candidata en el Clásico Mundial 2026?

Como en ediciones anteriores, la selección nacional reúne requisitos para ser considerada entre las favoritas en el Mundial de béisbol. Tomando en cuenta la reciente actuación en el ranking del diamante, el combinado de Omar López se encuentra por encima de otros grandes aspirantes al cetro como República Dominicana (12º) y Puerto Rico (7º).

Si hablamos del continente americano, la novena criolla solo tiene por encima a Estados Unidos, últimos finalistas y equipo con el que cayeron en los Cuartos de final en la pasada entrega del Clásico Mundial, celebrado en 2023. La buena presencia de los venezolanos en el ranking podría servir como inspiración para reforzar su favoritismo en el venidero torneo, que se disputará del 5 al17 de marzo.

Además de eso, Venezuela será la mejor clasificada de su grupo para la sexta edición del certamen, donde comparte el Pool D junto a Países Bajos (9º), República Dominicana (12º), Nicaragua (16º) e Israel (21º).