Mira los países que han ganado el título en el Clásico Mundial de Béisbol

Ya llegó el 2026, un año muy especial para el béisbol internacional con la celebración del Clásico Mundial. El torneo vuelve a reunir a las mejores selecciones del mundo y a las principales estrellas de las Grandes Ligas y del mundo, despertando la ilusión de aficionados de todos los países participantes.

A lo largo de su historia, el Clásico Mundial ha tenido campeones que han dejado huella. Japón domina el palmarés tras conquistar los títulos de 2006 y 2009, además de volver a la cima en 2023, consolidándose como la gran potencia en el diamante. Para la venidera edición del certamen, los japoneses saltan nuevamente como principales candidatos a la corona con Shohei Ohtani, quien viene de ganar el MVP y la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers en MLB.

Los nipones no han sido los únicos en quedarse con los máximos honores en la competición, ya que también destacan el histórico triunfo de República Dominicana en 2013, con un torneo perfecto, y la consagración de Estados Unidos en 2017. Con este legado, el Clásico Mundial 2026 se presenta como una nueva oportunidad para escribir otro capítulo inolvidable en la historia del béisbol.

Campeones en el Clásico Mundial de Béisbol

2006 — Japón

2009 — Japón

2013 — República Dominicana

2017 — Estados Unidos

2023 — Japón

Además de Japón, Estados Unidos y República Dominicana también serán otros favoritos a pelear por el título en la sexta edición, que se realizará del 5 al 17 de marzo del presente año. Los norteamericanos tendrá una rotación de lujo con Paul Skenes y Tarik Skubal, ambos ganadores del Cy Young en la pasada temporada de Las Mayores, y a Aaron Judge, quien fue nombrado como capitán del Team USA.

Entre los quisqueyanos, Juan Soto, Manny Machado y Fernando Tatis Jr. serán los encargados de devolver a la cima al equipo nacional tras quedar eliminado en la Primera Ronda en la anterior entrega. La tropa quisqueyana será dirigido por Albert Pujols.

Asimismo, Venezuela es otro combinado que reúne algunos requisitos para dar la talla en el Clásico Mundial 2026. El equipo de Omar López cuenta con poderío suficientes en el lineup, que podría ser integrado por Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez y Salvador Pérez, éste anunciado como capitán de los criollos para la venidera competencia.